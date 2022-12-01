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Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела прием граждан

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела прием граждан

01.12.2022 | 22:14
Прием граждан по личным вопросам провела сегодня и председатель парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова. Обращения касались оказания помощи семьям мобилизованных и многодетным людям. Поступила просьба содействовать в восстановлении документов жителя Херсонской области, который сейчас находится в Кабардино-Балкарии. Также граждане обращались по поводу работы системы ЖКХ. Каждый получил разъяснение и правовую консультацию. Часть вопросов решили прямо на месте, другие взяты на контроль. После приема Татьяна Егорова вручила партбилеты и нагрудные значки людям, вступившим в “Единую Россию”.   https://t.me/vestikbr
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