Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела прием граждан

Прием граждан по личным вопросам провела сегодня и председатель парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова. Обращения касались оказания помощи семьям мобилизованных и многодетным людям.
Поступила просьба содействовать в восстановлении документов жителя Херсонской области, который сейчас находится в Кабардино-Балкарии. Также граждане обращались по поводу работы системы ЖКХ.
Каждый получил разъяснение и правовую консультацию. Часть вопросов решили прямо на месте, другие взяты на контроль. После приема Татьяна Егорова вручила партбилеты и нагрудные значки людям, вступившим в “Единую Россию”.
https://t.me/vestikbr