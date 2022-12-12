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Председатель парламента КБР Татьяна Егорова приняла участие в заседании Координационного совета при Правительстве РФ

Председатель парламента КБР Татьяна Егорова приняла участие в заседании Координационного совета при Правительстве РФ

12.12.2022 | 22:39
Председатель парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова участвовала сегодня в заседании Координационного совета при правительстве России по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Встречу провели в формате видеоконференции. На заседании обсудили лучшие региональные практики развития женского предпринимательства. Отмечено, что около шести миллионов представительниц прекрасного пола сегодня имеют свой бизнес, тем самым внося весомый вклад в экономику страны… Саму Национальную стратегию в интересах женщин реализуют в России пять лет и, основной вопрос повестки дня заседания – подготовка документа на следующий период – до 30-го года. В ходе подготовки обновленной стратегии внесены предложения, касающиеся участия женщин в самых разных сферах жизни – от экономики до здравоохранения. В частности, предложены инициативы по развитию женского технологического предпринимательства, инвестиционной грамотности и формированию более ответственного отношения к своему здоровью.   https://t.me/vestikbr
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