home
Главная
>
Новости
>
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова навестила ветерана Великой Отечественной Александру Юркову

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова навестила ветерана Великой Отечественной Александру Юркову

30.12.2022 | 11:03
Добрая традиция… В преддверии Нового года председатель парламента Татьяна Егорова навестила бывшую узницу фашистского концлагеря - вдову ветерана Великой Отечественной Александру Юркову. Несмотря на почтенный возраст, нальчанка полна оптимизма, бодра и улыбчива. Спикер выразила ей глубокую признательность за труд в послевоенные годы, поинтересовалась условиями жизни и вручила новогодние подарки. Александра Юркова поздравила всех жителей республики с наступающим Новым годом и пожелала всего самого светлого.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных