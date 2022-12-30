Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова навестила ветерана Великой Отечественной Александру Юркову

Добрая традиция… В преддверии Нового года председатель парламента Татьяна Егорова навестила бывшую узницу фашистского концлагеря - вдову ветерана Великой Отечественной Александру Юркову.
Несмотря на почтенный возраст, нальчанка полна оптимизма, бодра и улыбчива. Спикер выразила ей глубокую признательность за труд в послевоенные годы, поинтересовалась условиями жизни и вручила новогодние подарки.
Александра Юркова поздравила всех жителей республики с наступающим Новым годом и пожелала всего самого светлого.
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