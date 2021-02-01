Председатель парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова участвовала сегодня в заседании президиума Российского исторического общества, которое провели в режиме ВКС





Спикер руководит региональным отделением организации. Главным образом участники обсуждали современные подходы к оценкам потерь среди населения в ходе Великой Отечественной, приводили статистические данные. В целом по стране погибло около 27 миллионов человек. Примерно треть национального богатства составили материальные потери… В Кабардино-Балкарии идет активная работа по сохранению исторической памяти, отметила Татьяна Егорова. Республика участвует во всероссийских акциях, действуют региональные поисковики и сотрудники Архивной службы. К изданию готовятся книги с информацией о периоде войны.

Полную запись заседания можно посмотреть на Youtube-канале Российского исторического общества.