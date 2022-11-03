Предприятия легкой промышленности КБР перепрофилируются под выпуск продукции для нужд обороны

В цехах текстильной фабрики оживленно: люди работают, слышен звук швейных машин. И повсюду – много ткани и уже готовой продукции. Раньше ассортимент состоял из одежды женской, мужской, детской, для сна и отдыха, а также нижнего белья. Теперь производство перепрофилировали: изготавливают продукцию для нужд Вооруженных сил России.
Качество соответствует всем ГОСТам. Благодаря высоким производственным мощностям предприятие способно справиться с масштабными заказами в сжатые сроки, уверяют на предприятии.
Производственные линии оснащены новейшим оборудованием. Одних только швейных станков – свыше 700. Работники не просто кроят и сшивают – вкладывают в изготавливаемую продукцию душевное тепло.
В рамках гособоронзаказа за короткий срок здесь изготовили тысячу комплектов термобелья, которое уже отправили военнослужащим. Сейчас идет сбор и упаковка еще одного груза из современных материалов.
В выполнении оборонзаказа участвуют и другие текстильные предприятия республики. Всех объединяет понимание необходимости сплотиться и общими усилиями обеспечить защитников Родины тем, что им нужно.
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