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Предприятия легкой промышленности КБР перепрофилируются под выпуск продукции для нужд обороны

Предприятия легкой промышленности КБР перепрофилируются под выпуск продукции для нужд обороны

03.11.2022 | 16:13
В цехах текстильной фабрики оживленно: люди работают, слышен звук швейных машин. И повсюду – много ткани и уже готовой продукции. Раньше ассортимент состоял из одежды женской, мужской, детской, для сна и отдыха, а также нижнего белья. Теперь производство перепрофилировали: изготавливают продукцию для нужд Вооруженных сил России. Качество соответствует всем ГОСТам. Благодаря высоким производственным мощностям предприятие способно справиться с масштабными заказами в сжатые сроки, уверяют на предприятии. Производственные линии оснащены новейшим оборудованием. Одних только швейных станков – свыше 700. Работники не просто кроят и сшивают – вкладывают в изготавливаемую продукцию душевное тепло. В рамках гособоронзаказа за короткий срок здесь изготовили тысячу комплектов термобелья, которое уже отправили военнослужащим. Сейчас идет сбор и упаковка еще одного груза из современных материалов. В выполнении оборонзаказа участвуют и другие текстильные предприятия республики. Всех объединяет понимание необходимости сплотиться и общими усилиями обеспечить защитников Родины тем, что им нужно.   https://t.me/vestikbr    
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