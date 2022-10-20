Предприятия легкой промышленности КБР перепрофилируют под выпуск продукции для нужд обороны

На раскройном столе – 50 слоев трикотажа. Ткань накрыта полиэтиленом, который зачищает ее от смещения и позволяет вырезать детали четко по заданным параметрам.
Уже через несколько дней нательное белье отправят в зону специальной военной операции. Компания “Воентекстильпром” практически полностью перешла на пошив одежды для нужд министерства обороны. Более того, чтобы поднять производительность, к работе привлекли другие предприятия.
Также, чтобы увеличить объемы и ускорить пошив одежды для военнослужащих, задействуют студентов. По договорам с колледжами республики приглашают их на внеплановую производственную и преддипломную практику. Ускоренно обучают и людей, которые приходят устраиваться на работу.
В швейном цехе тишина наступает разве что ночью, когда заканчивается смена. Сейчас спешат выполнить срочный заказ – костюмы для танковых войск. В день здесь выпускают до 450 костюмов для танкистов. На одну швею приходится до семи комплектов. За качеством следят особенно.
Ткани – отечественные, размерный ряд – начиная с 42-го и заканчивая 68-м. У Раисы Панюшкиной в специальной военной операции участвуют два сына. Говорит, готова работать и днем, и ночью.
На фабрике намерены расширить производство: вскоре создадут новый цех на 50 человек.
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