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Предприятия легкой промышленности КБР перепрофилируют под выпуск продукции для нужд обороны

Предприятия легкой промышленности КБР перепрофилируют под выпуск продукции для нужд обороны

20.10.2022 | 16:31
На раскройном столе – 50 слоев трикотажа. Ткань накрыта полиэтиленом, который зачищает ее от смещения и позволяет вырезать детали четко по заданным параметрам. Уже через несколько дней нательное белье отправят в зону специальной военной операции. Компания “Воентекстильпром” практически полностью перешла на пошив одежды для нужд министерства обороны. Более того, чтобы поднять производительность, к работе привлекли другие предприятия. Также, чтобы увеличить объемы и ускорить пошив одежды для военнослужащих, задействуют студентов. По договорам с колледжами республики приглашают их на внеплановую производственную и преддипломную практику. Ускоренно обучают и людей, которые приходят устраиваться на работу. В швейном цехе тишина наступает разве что ночью, когда заканчивается смена. Сейчас спешат выполнить срочный заказ – костюмы для танковых войск. В день здесь выпускают до 450 костюмов для танкистов. На одну швею приходится до семи комплектов. За качеством следят особенно. Ткани – отечественные, размерный ряд – начиная с 42-го и заканчивая 68-м. У Раисы Панюшкиной в специальной военной операции участвуют два сына. Говорит, готова работать и днем, и ночью. На фабрике намерены расширить производство: вскоре создадут новый цех на 50 человек.   https://t.me/vestikbr
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