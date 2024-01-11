Предприятия КБР смогут претендовать на возврат средств, потраченных на приобретение оборудования

11.01.2024 | 16:27
В этом году предприятия республики смогут претендовать на возврат средств, которые потратили на приобретение нового оборудования. Минпромэнерготоргу КБР на эти цели из федерального бюджета направят 52 млн. рублей. Еще 5 млн – на условиях софинансирования выделит сам регион. Программа господдержки работает уже несколько лет. Только в прошлом году ею воспользовались три предприятия. Белый цемент и мраморную крошку тщательно перемешивают, заливают в формы и оставляют на двое суток… Работники предприятия показывают, как изготавливают вазоны. В 23-м году здесь купили новое оборудование: компрессоры, бетономешалки, смесители… После обратились в Минпромэнерготорг за возмещением части затрат. Часть средств за приобретенное оборудование в прошлом году вернули еще два промышленных предприятия республики. Работают они в текстильной промышленности и в производстве диагностической техники. В наступившем году для выплаты компенсаций Минпромэнерготоргу из федерального бюджета перечислят 52 миллиона рублей. Еще пять по принципу софинансирования добавит Кабардино-Балкария. Главное условие: предприятие-получатель должно работать больше двух лет и не иметь долгов по налогам. В профильном министерстве сообщили, что принимать документы от промышленников начнут летом. Предприятия смогут вернуть до 50-ти процентов от расходов на оборудование, но не больше 20-ти миллионов рублей. Действует еще одна мера господдержки. Организации, которые хотят обновить техническую базу, могут воспользоваться займами с низкой процентной ставкой – с помощью республиканского Гарантийного фонда. На эти цели предусмотрено свыше 60-ти миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
