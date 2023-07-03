Предприятия КБР приступили к переработке зеленого горошка

Это полностью автоматизированный процесс – от мойки до упаковки… Здесь перерабатывают зеленый горошек. На этом этапе его очищают от крупных примесей – стручков и сорной травы.
Каскадная, барабанная, вентиляторная… Это всё этапы очистки. Горошек движется, как пассажир, на эскалаторе. На этом участке его непрерывно поливают чистой водой. Это необходимо, чтобы крахмал, который вымывается из бобов, не забивал конвейер, и не создавалась среда для размножения бактерий.
Здесь сырье для будущих консервов обрабатывают горячей водой и паром. А сразу после – водой холодной: она вымывает остатки крахмала. В результате маринад будет прозрачным. Соль, сахар, вода и никаких искусственных консервантов. Качество продукции – на особом контроле. Потому после бланшировки продукт еще раз проверяют на отсутствие примесей. Состав маринада и качество самого горошка ежечасно исследуют в лаборатории – прямо в сердце цеха. Сюда доставляют образцы от каждой новой партии…
Температурную обработку горошек проходит и после того, как он попадет в банки. Сначала стерилизуют, затем охлаждают...
А это заключительный этап производства. Зеленый горошек считается полуфабрикатом, пока не пройдет минимум 11 суток. Это карантинная выдержка… Сезон переработки этой культуры – с начала мая и до конца июля.
В нынешнем году нальчикское предприятие рассчитывает произвести не меньше 25 миллионов банок. А затем начнут консервировать сахарную кукурузу. Ее и горошек выращивают на собственных полях, то есть сельхозпроизводство – замкнутого цикла. Готовую продукцию направляют в крупные федеральные торговые сети, а также в страны ближнего зарубежья.
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