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Предприятия КБР получат поддержку за трудоустройство молодых людей без опыта работы

Предприятия КБР получат поддержку за трудоустройство молодых людей без опыта работы

27.07.2022 | 15:53
В Кабардино-Балкарии намерены выплачивать предприятиям субсидии, чтобы там могли трудоустроиться молодые люди без опыта работы. Об этом сообщили в правительстве республики. На субсидию вправе претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Размер выплаты на одно рабочее место – около 50 тысяч рублей. При этом трудоустроить необходимо молодых людей до 30 лет, которые недавно получили среднее профессиональное или высшее образование и не имеют опыта. По той же программе выплатят субсидию за предоставление работы гражданам с инвалидностью, детям-сиротам и родителям несовершеннолетних. Чтобы получить деньги от государства, нужно обратиться в Центр занятости. Там подберут специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно лично и на портале “Работа России”. Затем следует направить заявление в Фонд социального страхования. Поможет в этом система “Соцстрах”. https://t.me/vestikbr
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