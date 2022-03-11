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Предприятия Кабардино-Балкарии в рамках импортозамещения активизировали свою работу

Предприятия Кабардино-Балкарии в рамках импортозамещения активизировали свою работу

11.03.2022 | 22:59
Качество тканей хорошее, оборудование современное, сотрудники условиями труда довольны. Одно из крупных промышленных производств столицы Кабардино-Балкарии сегодня не просто действует в обычном режиме. Работы стало больше. Уход с российского рынка крупнейших европейских брендов, производящих одежду, здесь оценивают как шанс укрепить свои позиции. В профильном министерстве отмечают: ситуация в сфере промышленности региона устойчивая. В случае необходимости частному сектору экономики будет оказана помощь. Меры поддержки сейчас прорабатывают на федеральном уровне. Сырье – а в основном это трикотажное хлопковое полотно из Китая, Турции и Узбекистана – на швейную фабрику поставляют стабильно. Оборудование, на котором работает предприятие, большей частью сделано в России и дружественных странах. Возможны перебои с поставками комплектующих, но все эти вопросы решаемы, говорят здесь. Сегодня текстильная фабрика производит до 300 тысяч единиц одежды в месяц. Специалисты предприятия надеются, что в условиях импортозамещения эта цифра значительно возрастет. И, возможно, здесь даже появится собственный бренд.
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