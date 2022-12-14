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Предприятия Кабардино-Балкарии отправили на экспорт больше 100 тонн молочной продукции

Предприятия Кабардино-Балкарии отправили на экспорт больше 100 тонн молочной продукции

14.12.2022 | 16:43
Больше ста тонн молочной продукции отправили с начала года в Казахстан перерабатывающие предприятия Кабардино-Балкарии. И продукцию продолжают экспортировать. О том, как товары проверяют перед вывозом за границу, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора. Очередная партия – 22 тонны. Это сметанные продукты, кефир и молочные напитки, а также спред. Сопроводительные ветеринарные документы в норме. В них сказано, что продукция безопасна, а сырье, из которого она изготовлена, прошло санитарную экспертизу. Все эти данные отображены в федеральной автоматизированной информационной системе “Меркурий”. Проверять продукцию животного происхождения и отбирать пробы для лабораторных исследований – обязательная часть работы специалистов Россельхознадзора, которую они продолжат.   https://t.me/vestikbr
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