Предприятия Кабардино-Балкарии отправили на экспорт больше 100 тонн молочной продукции

Больше ста тонн молочной продукции отправили с начала года в Казахстан перерабатывающие предприятия Кабардино-Балкарии. И продукцию продолжают экспортировать. О том, как товары проверяют перед вывозом за границу, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.
Очередная партия – 22 тонны. Это сметанные продукты, кефир и молочные напитки, а также спред. Сопроводительные ветеринарные документы в норме.
В них сказано, что продукция безопасна, а сырье, из которого она изготовлена, прошло санитарную экспертизу. Все эти данные отображены в федеральной автоматизированной информационной системе “Меркурий”.
Проверять продукцию животного происхождения и отбирать пробы для лабораторных исследований – обязательная часть работы специалистов Россельхознадзора, которую они продолжат.
https://t.me/vestikbr