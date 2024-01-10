Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Предприятие «Сады Баксана» первым в КБР получило сертификат «Продукция Кавказа»

Предприятие «Сады Баксана» первым в КБР получило сертификат «Продукция Кавказа»

10.01.2024 | 16:12
Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. Программу добровольной сертификации запустили компания «Кавказ.РФ» и Роскачество, чтобы поддержать развитие малого и среднего бизнеса в округе. Участвовать могут производители продовольствия и питьевой воды, стройматериалов, мебели, текстиля и посуды, сувениров, игрушек, и других товаров. Ожидается, что знак «Продукция Кавказа» привлечет к изделиям повышенное внимание потребителей. А значит изготовители смогут увеличить объемы производства и продаж – как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Тем, кто пройдет добровольную сертификацию, будут доступные дополнительные преимущества в сфере качества. Сама процедура бесплатная. Нужно будет собрать определенный пакет документов. Заявку можно оставить на сайте Роскачества в разделе «Продукция Кавказа».   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных