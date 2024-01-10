Предприятие «Сады Баксана» первым в КБР получило сертификат «Продукция Кавказа»

Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.
Программу добровольной сертификации запустили компания «Кавказ.РФ» и Роскачество, чтобы поддержать развитие малого и среднего бизнеса в округе. Участвовать могут производители продовольствия и питьевой воды, стройматериалов, мебели, текстиля и посуды, сувениров, игрушек, и других товаров.
Ожидается, что знак «Продукция Кавказа» привлечет к изделиям повышенное внимание потребителей. А значит изготовители смогут увеличить объемы производства и продаж – как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Тем, кто пройдет добровольную сертификацию, будут доступные дополнительные преимущества в сфере качества. Сама процедура бесплатная. Нужно будет собрать определенный пакет документов. Заявку можно оставить на сайте Роскачества в разделе «Продукция Кавказа».
