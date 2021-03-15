Предприниматели, пострадавшие от пандемии, могут получить льготные кредиты


Предприниматели, пострадавшие от пандемии, могут получить льготные кредиты под 3% годовых. Это очередная мера поддержки, одобренная правительством России.
Воспользоваться финансовой помощью могут малые, средние и крупные предприятия, ИП с наемными работниками и даже социально ориентированные некоммерческие организации. Их деятельность должна быть в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, туризма и курортов – всего 11 направлений. В Кабардино-Балкарии таких – около тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Займы можно получить с 9 марта по 1 июля в любом банке, который участвует в программе. Кредит выдается на срок до 12 месяцев. Размер зависит от численности работников на предприятии. Другие подробности можно выяснить у банка.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.15

— Пщэдей щыщ1эдзауэ Мэзкуу щек1уэк1ынущ 27-нэ къэрал зэхуаку туризм гъэлъэгъуэныгъэ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.03.15

— Казбек Коков инсанланы жарсыуларына къарагъанды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.15

— В Кабардино-Балкарии на базе трех школ создадут технопарки «Кванториум» до конца 2023 года

Подробнее