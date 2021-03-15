Предприниматели, пострадавшие от пандемии, могут получить льготные кредиты





Предприниматели, пострадавшие от пандемии, могут получить льготные кредиты под 3% годовых. Это очередная мера поддержки, одобренная правительством России.

Воспользоваться финансовой помощью могут малые, средние и крупные предприятия, ИП с наемными работниками и даже социально ориентированные некоммерческие организации. Их деятельность должна быть в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, туризма и курортов – всего 11 направлений. В Кабардино-Балкарии таких – около тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Займы можно получить с 9 марта по 1 июля в любом банке, который участвует в программе. Кредит выдается на срок до 12 месяцев. Размер зависит от численности работников на предприятии. Другие подробности можно выяснить у банка.