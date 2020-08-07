Предприниматели КБР могут получить субсидию в качестве компенсации затрат на дезинфекцию и профилактику коронавирусной инфекции





Информация размещена на сайте администрации Нальчика. С 15 июля Федеральная налоговая служба начала принимать заявки на получение единоразовой помощи от государства. Она предоставляется юрлицам, ИП и объектам туриндустрии. Для организаций и индивидуальных предпринимателей с наемными работниками размер субсидии определяется по формуле: количество работников в мае, помноженное на 6 с половиной тысяч рублей плюс 15 тысяч. Для индивидуальных предпринимателей без работников размер субсидии составит 15 000 рублей. Правда, у налоговой есть и свои условия, ознакомиться с ними можно на официальном сайте. Чтобы получить деньги, необходимо проверить свое право на эти выплаты, заполнить и отправить заявление до 15-го августа. Оно будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней.