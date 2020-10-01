Предприятия КБР производят медицинские маски





С марта российская промышленность увеличила мощности по производству медицинских масок более чем в 30 раз – почти до 19,5 млн штук в сутки. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли России. Весомый вклад вносят в общее дело предприятия легкой промышленности Кабардино-Балкарии. В том числе-фабрики, задействованные в выполнении специального заказа Министерства обороны.

С начала пандемии коронавируса около 20 предприятий Кабардино-Балкарии перешли на выпуск защитных средств для населения и медиков. Задействовали весь персонал. Одна из фабрик уже сертифицирована Росздравнадзором России, что позволяет отнести ее продукцию к медицинским изделиям. Сейчас в специализированном цехе работа кипит. Значит, у швейников есть заказ, маски востребованы.

За стуки в цеху изготавливается до 100 тысяч средств индивидуальной защиты. Для сравнения, в начале апреля эта цифра едва доходила до 3 тысяч. За весь период пандемии здесь выпустили порядка двух миллионов масок.

Коронавирус не собирается уходить. Поэтому россиянам надо учиться жить, как сейчас модно говорить, в новом формате. При этом сохранять, более того, защищать свое здоровье и здоровье окружающих. Сейчас можно услышать много суждений но кто бы, что бы ни говорил, никто не будет отрицать того, что маска – существенное подспорье в защите от простудных и инфекционных заболеваний, если она даже только барьерного типа.

Сдержать распространение инфекции можно, лишь неукоснительно соблюдая требования Роспотребнадзора, отмечают специалисты.Основное из них – ношение масок в общественных местах. Значит, их должно быть много, чтобы люди могли пользоваться ими в полной мере. На особом контроле в республике – оснащение средствами защиты медицинских работников. В лечебных учреждениях они требуются постоянно. И в этом посильную помощь им оказывают специалисты, обшивающие российскую армию.

«В период пандемии мы попытались помочь некоторым госпиталям. Поставляем наши маски в 14 регионов страны, поставляем их на безвозмездной основе. Все они сертифицированы, имеют соответствующую документацию», — говорит представитель швейного предприятия Мариям Аталикова.

В целом российские компании полностью обеспечивают внутренние потребности в медицинских масках, сообщили в Минпромторге России. Необходимость в одноразовых медицинских масках сейчас достигает около 9 млн масок в сутки, этот объем полностью покрывают российские производители. Пока отечественные предприятия легкой промышленности работают, ориентируясь на спрос. Но уже сейчас они полностью обеспечивают потребности России в медицинских масках,сообщают в Минпромторге. При необходимости, производственные мощности позволяют увеличить выпуск средств индивидуальной защиты вдвое.