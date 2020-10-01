Предприятия Кабардино-Балкарии удостоены высших наград двадцать второй Российской агропромышленной выставки





Результаты обнародованы сегодня, а сам смотр проходил с 7 по 10 октября в онлайн-формате. В конкурсе участвовали товаропроизводители, добившиеся высоких показателей в селекционно-племенной работе с сельскохозяйственными животными и увеличения производства продукции. По итогам выставки, четыре предприятия нашей республики награждены медалями и дипломами. В номинации «Молочное скотоводство» обладателем «золота» стала фирма из Чегемского района. Она занимается разведением скота высокопродуктивной молочной породы и производством сырого молока. В номинации «Мясное скотоводство» первые места у трёх хозяйств из Черекского района. Они специализируются на разведении Яков и выращивании крупного рогатого скота специализированной мясной породы.