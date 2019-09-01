Предотвратить возникновение тяжелых заболеваний и их осложнений… Сегодня в Нальчике в Онкологическом диспансере прошел открытый семинар по ранней диагностике рака головы и шеи — 2019.09.18





Говорили о современном состоянии и перспективах лечения, реабилитации пациентов после операции. Своим опытом делились ведущие в этой области специалисты республики. На встречу пригласили врачей других направлений: отоларингологов, стоматологов, эндокринологов. Как было отмечено, важную роль в выявлении недуга играют медики первичного звена.

На семинаре также разбирали наиболее частые случаи возникновения раковых опухолей в области головы и шеи. Врачам городских и районных поликлиник дали рекомендации, на что именно следует обращать внимание во время диспансеризации и внеплановых приемов пациентов.