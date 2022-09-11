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Празднование 100-летия Кабардино-Балкарии завершилось красочным салютом

Празднование 100-летия Кабардино-Балкарии завершилось красочным салютом

11.09.2022 | 11:24
Ровно в десять вечера небо над Нальчиком осветилось яркими красками салюта. Так завершился праздник 100-летия Кабардино-Балкария. В этот раз залпы произвели на 4-х площадках города. Центральной стала площадь Согласия. Еще три разместили в других микрорайонах города: на Стрелке, Искоже и на территории перед рестораном “Сосруко” на Малой Кизиловке. В общей сложности свыше 300 пиротехнических единиц и 700 залпов… Всего в небо над столицей республики взлетело более полутора тысяч ракет. На площади Согласия салют длился 7 с половиной минут, на остальных площадках – 4 минуты 45 секунд. Чтобы полюбоваться взмывающими в небо мириадами огней на улицы города вышли сотни людей. Многие снимали световое зрелище на камеры телефонов, делали селфи. Своего восторга жители не скрывали.
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