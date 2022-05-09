Праздничные мероприятия в честь Дня Победы прошли во всех городах и сёлах Кабардино-Балкарии

Праздничные мероприятия прошли сегодня во всех городах и сёлах республики. Зольский район присоединился к шествию «Бессмертного полка». Сначала возложили цветы к Вечному огню в Залукокоаже. После по главной улице райцентра с портретами прошли родные и близкие солдат Победы. Свыше четырех тысяч человек. Примерно столько же отсюда ушли на фронт в годы Великой Отечественной. Больше половины из них не вернулись с войны. Для жителей района также подготовили концерт, а всех желающих угощала полевая кухня. В Тырныаузе шествие стартовало от здания Пенсионного фонда. Конечная точка маршрута - площадь Памяти. Колонны идут под песни военных лет. Участники «Бессмертного полка» делятся историями о своих героях. На площади Памяти школьники выпустили в небо воздушные шары, а военные салютовали из стрелкового оружия. «Бессмертный полк» и торжественный митинг, посвященный 77-ой годовщине Великой Победы, состоялись и в Майском. Главный участник праздника - ветеран Василий Дегтяренко, дошедший в годы войны до Берлина и расписавшийся на стенах рейхстага. К монументу Славы возложили венки. Праздник продолжился концертом в городском ДК.