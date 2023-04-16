home
Главная
>
Новости
>
Православный мир сегодня отмечает самый главный христианский праздник - Светлую Пасху

Православный мир сегодня отмечает самый главный христианский праздник - Светлую Пасху

16.04.2023 | 11:01
Светлый праздник Воскресения Христова в Кабардино-Балкарии отмечают в двадцати приходах, объединяющих около 200 тысяч верующих. В Нальчике торжественное богослужение прошло в Соборе Святой Марии Магдалины - самом большом и одном из самых молодых храмов республики. Поздравление Главы КБР Казбека Кокова зачитал министр по делам национальностей и общественным проектам Анзор Курашинов. Благочинный церквей Кабардино-Балкарии Валентин Бобылев поблагодарил Главу КБР за решение объявить 25 апреля - день Радоницы – выходным. В нашей республике между представителями разных конфессий сформировались братские отношения, отметил Бобылев, основанные на взаимном уважении и доверии. На соборной площадке священнослужители провели обряд освящения пасхальных куличей и яиц. Их в том числе передадут в детские дома, интернаты для престарелых и инвалидов, в колонии. Великий праздник верующие встречают с большой радостью. Пасхальные торжества продолжаются. Уже сегодня ближе к вечеру в Кабардино-Балкарию будет привезен благодатный огонь, зажженный накануне в Иерусалиме. Он олицетворяет первую благую весть о воскресении Христа.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных