Православный мир сегодня отмечает самый главный христианский праздник - Светлую Пасху

Светлый праздник Воскресения Христова в Кабардино-Балкарии отмечают в двадцати приходах, объединяющих около 200 тысяч верующих. В Нальчике торжественное богослужение прошло в Соборе Святой Марии Магдалины - самом большом и одном из самых молодых храмов республики. Поздравление Главы КБР Казбека Кокова зачитал министр по делам национальностей и общественным проектам Анзор Курашинов.
Благочинный церквей Кабардино-Балкарии Валентин Бобылев поблагодарил Главу КБР за решение объявить 25 апреля - день Радоницы – выходным. В нашей республике между представителями разных конфессий сформировались братские отношения, отметил Бобылев, основанные на взаимном уважении и доверии.
На соборной площадке священнослужители провели обряд освящения пасхальных куличей и яиц. Их в том числе передадут в детские дома, интернаты для престарелых и инвалидов, в колонии. Великий праздник верующие встречают с большой радостью.
Пасхальные торжества продолжаются. Уже сегодня ближе к вечеру в Кабардино-Балкарию будет привезен благодатный огонь, зажженный накануне в Иерусалиме. Он олицетворяет первую благую весть о воскресении Христа.
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