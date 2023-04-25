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Православный храм в КБР и мусульманская община получат субсидии из республиканского бюджета

Православный храм в КБР и мусульманская община получат субсидии из республиканского бюджета

25.04.2023 | 16:23
Об этом сообщили в министерстве по делам национальностей и общественным проектам. Господдержку предоставят по направлению, связанному с активизацией деятельности религиозных организаций в Кабардино-Балкарии. Заявки на конкурс собирали в феврале-марте. Всего их оказалось две. Православный приход храма Александра Невского в станице Александровской представил проект «Я покажу тебе святыни Кавказа», а Духовное управление мусульман сформулировало идеи по духовно-нравственному воспитанию верующих. Конкурсная комиссия решила направить на реализацию проекта жителей Майского района больше 200 тысяч рублей. Мусульманская община получит из бюджета свыше миллиона.   https://t.me/vestikbr
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