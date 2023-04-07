Православные сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник считают одним из самых значимых в церковном календаре – следующим после Пасхи и Рождества. По преданию именно в этот день Дева Мария получила известие о том, что станет матерью Иисуса Христа.
Согласно вероучению, на нее сошел Дух Святой. Его символом является голубь, а потому в Благовещение принято выпускать из клеток птиц. Зачастую праздник выпадает на Великий пост.
Однако церковный устав предусматривает некоторые послабления в этот день. Православным разрешают употреблять в пищу рыбу и растительное масло.
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