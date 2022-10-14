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Православные Кабардино-Балкарии отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Православные Кабардино-Балкарии отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

14.10.2022 | 16:33
Это одно из немногих событий в христианском календаре, которое из года в год приходится на одну и ту же дату – 14 октября. В Нальчикском благочинии Пятигорской и Черкесской епархии действуют три Покровских храма – в Котляревской, Баксане и Прохладном. Сегодня с самого утра здесь собрались прихожане, чтобы еще раз отпраздновать событие, которое относят предположительно к десятому веку. По легенде Константинополь тогда находился в окружении неприятеля. Жители собрались в храме и всю ночь молились о спасении. Предание гласит, что ближе к утру люди увидели Богородицу, которая раскрыла над ними покрывало, снятое с головы. Событие стало символом защиты от врагов и положило начало празднику. Считается, что в этот день православные обязательно должны сходить в церковь, а вот работу по дому лучше отложить.   https://t.me/vestikbr
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