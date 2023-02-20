Православные христиане КБР отмечают первый день Масленицы

Сегодня у православных христиан – первый день Масленицы. История и традиции этого праздника дошли до нас еще с языческих времен. В православном календаре масленичную неделю называют также Сырной седмицей. Сразу после нее начинается Великий пост перед Пасхой.
По народному календарю Масленицу считают рубежом между зимой и весной. Проводят ее в веселых уличных гуляньях. Каждый день этой недели – особый, со своими правилами и порядками.
Сегодняшний, например, называется “Встреча”. Седьмой – Прощеное воскресенье или “Проводы”. В этот день сжигают масленичное чучело, а православные просят друг у друга прощения за причиненные обиды.
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