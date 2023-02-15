Православные христиане Кабардино-Балкарии отмечают Сретение Господне

В храм равноапостольной Марии Магдалены в Нальчике прихожане пришли задолго до начала божественной литургии. Служить ее приехал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Сретение Господне – особенный зимний праздник, отметил владыка. Он объединяет каждого верующего с Господом.
На самой службе архиерей напомнил прихожанам об истории появления даты в православном календаре. Церковь установила ее в память о том, как на сороковой день после Рождества Христова по пути в Иерусалимский храм Богородица с младенцем встретились со старцем Симеоном. Сретение также символизирует встречу Ветхого и Нового заветов, старого мира и нового христианского, а также зимы и лета. Для верующих – это еще один повод прийти в храм и помолиться.
Верующие освящают в храмах свечи, которые затем приносят в дом, как символ света и очищения. А освященная в этот день вода, считается, что может исцелять от разных болезней. В народе говорят: после Сретения морозы уже идут на убыль и вот-вот застучит по крышам весенняя капель.
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