Православные христиане готовятся отметить Рождество Христово

Православные христиане готовятся отметить один из главных церковных праздников – Рождество Христово. Сегодня – Сочельник – 40-й день особенно строгого поста. У верующих есть традиция не принимать в этот день пищу до появления на небе первой звезды.
Она символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Согласно Евангелию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться младенцу Христу. Главное Рождественское богослужение начнется сегодня ночью. В преддверии праздника к верующим Кабардино-Балкарии обратился архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
Завтра праздничные службы пройдут во всех православных церквях и храмах Кабардино-Балкарии. Архиепископ Феофилакт проведет божественную литургию в Дмитриевском храме станицы Приближной Прохладненского района.
