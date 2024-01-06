Православные христиане готовятся отметить Рождество Христово

06.01.2024 | 21:28
Православные христиане готовятся отметить один из главных церковных праздников – Рождество Христово. Сегодня – Сочельник – 40-й день особенно строгого поста. У верующих есть традиция не принимать в этот день пищу до появления на небе первой звезды. Она символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Согласно Евангелию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться младенцу Христу. Главное Рождественское богослужение начнется сегодня ночью. В преддверии праздника к верующим Кабардино-Балкарии обратился архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Завтра праздничные службы пройдут во всех православных церквях и храмах Кабардино-Балкарии. Архиепископ Феофилакт проведет божественную литургию в Дмитриевском храме станицы Приближной Прохладненского района.   https://t.me/vestikbr
