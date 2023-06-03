В ближайшее воскресенье православная церковь отметит великий праздник – день Святой Троицы. Его еще называют Пятидесятницей, так как приходится он на 50-й день после Пасхи.
Праздник появился еще во времена Нового завета как символ учения о триединстве Бога. Считается, что установили его ученики Иисуса. Главный цвет на Троицу – зеленый: в этот день пол в храмах устилают свежескошенной травой, а иконы украшают полевыми цветами.
Предшествует торжествам родительская суббота. А потому сегодня церковь предлагает верующим усердно молиться о родных, которые ушли из жизни. Ну а завтра в церквях состоятся праздничные службы.
Православных Кабардино-Балкарии поздравит архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. А во вторник он проведет богослужение в Свято-Троицком женском монастыре в Зольском районе.
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