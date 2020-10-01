Правоохранительные органы республики задержали двух подозреваемых в дистанционных мошенничествах





В июне этого года к полицейским обратилась жительница Прохладного. Она рассказала, что ей позвонил представитель кредитной организации и предложил обменять начисленные бонусы на деньги. Женщина согласилась и передала незнакомцу код из смс-сообщения от банка. После – с ее счёта списалось свыше 130-ти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Во время следствия было установлено, что старший брат менял голос с мужского на женский и звонил жителям Кабардино-Балкарии от имени работника банка. После получения нужной информации, переводил деньги на свой счет. Второй злоумышленник средства обналичивал. При этом сообщники находились далеко друг от друга – в Московской и Тамбовской областях. Сейчас мошенники заключены под стражу, расследование продолжается, выясняется их причастность к другим подобным преступлениям.