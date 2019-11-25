Правоохранительные органы республики продолжают выяснять причины аварии на углу улиц Гугова и Тлостанова в Нальчике — 2019.11.25





Легковой автомобиль врезался в газовую трубу, в результате чего пять с половиной тысяч квартир и домовладений в микрорайоне «Горный», а также в селах Белая речка и Хасанья остались без топлива. Во время пожара огонь перебросился на стоящий рядом дом и магазин. Второй этаж, торгового центра, где располагалась творческая мастерская сгорел дотла. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По данным республиканского управления МЧС по КБР, аварийно-восстановительные работы были завершены в воскресенье. Сразу после была возобновлена и подача газа.