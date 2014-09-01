Правоохранителями КБР задержан обвиняемый по делу об убийстве 19-летней давности





Возобновили следствие спустя 19 лет- полицейские задержали местного жителя, который находился в международном розыске по обвинению в убийстве. В пресс-службе регионального МВД рассказали, что преступление было совершено в апреле 2002-го в Нальчике. В убийстве 42-летнего мужчины подозревали троих. Все были задержаны. В июле того же года суд изменил меру пресечения одному из них на подписку о невыезде. Однако после освобождения из следственного изолятора мужчина скрылся. И лишь в июне 2021-го сотрудники уголовного розыска установили, что он сменил паспорт и находится в Крыму. Совместно с коллегами из Евпатории его задержали и доставили в Кабардино-Балкарию.