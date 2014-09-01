Правоохранители КБР выясняют обстоятельства аварий в Баксанском и Чегемском районах


Правоохранители выясняют обстоятельства аварий в Баксанском и Чегемском районах, произошедших в минувшие выходные. В Баксанском районе вблизи Дыгулыбгея «Мерседес» и «Газель» столкнулись, что называется, лоб в лоб. Водитель иномарки, мужчина 82-го года рождения, погиб на месте. Пассажиров маршрутки госпитализировали. Нескольких отправили в районные медучреждения. Пятерых доставили в РКБ. После осмотра двоих отпустили домой, три человека все еще остаются в Республиканской больнице. Из них одна пациентка – в реанимации. В Чегемском районе, в селении Шалушка камера видеонаблюдения зафиксировала сам момент еще одного ДТП. Два «ВАЗа» столкнулись на улице Ленина. Видно, как одна из машин не уступила дорогу, поворачивая влево. В результате вспыхнул огонь. Четверых пострадавших госпитализировали. В госавтоинспекции сообщили, что причины обоих дорожно-транспортных происшествий сейчас выясняют.

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