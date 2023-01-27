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Правоохранители КБР успешно раскрывают участившиеся случаи телефонного мошенничества

Правоохранители КБР успешно раскрывают участившиеся случаи телефонного мошенничества

27.01.2023 | 16:10
Нальчанка Наталья Ковалевская вспоминает эту историю с волнением. Месяц назад с неизвестного номера позвонили и сказали, что ее единственный сын попал в аварию. На операцию требуется полмиллиона. Оказалось: мошенники! Испуганная женщина чуть не попала в их ловушку, но вовремя опомнилась. Женщина позвонила сыну и выяснила, что он в порядке. А вот в прошлом августе еще один нальчанин без денег все-таки остался: перевел на счет аферистов почти два миллиона рублей. Звонившие преступники представлялись сотрудниками банка, сообщали о том, что они пытаются предотвратить попытку неправомерного завладения денежными средствами гражданина, которые имеются на его банковском счёте. И для этого потерпевшему необходимо совершить перевод принадлежащих ему денежных средств в безопасные ячейки. Учитывая, что звонившие разговаривали убедительно, потерпевший поверил. Мошенника нашли за месяц. Им оказался житель Казани, который отправился под суд… Подобных случаев по всей стране – тысячи. Для расследования преступлений, связанных с применением цифровых технологий, создали специальные отделы. В Кабардино-Балкарии он появился чуть больше года назад, и это значительно облегчило работу оперативникам: раскрываемость выросла втрое. Однако и здесь есть свои тонкости, которые влияют на конечный результат. Мошенники используют целую цепочку разных банковских карт. Денежные средства передвигаются, как минимум, через 10 счетов до их обналичивания. А конечная точка - банкомат. Видеозапись с него необходима для отождествления лица, который снял эти денежные средства. Чтобы граждане могли остаться “при своих кровных”, правоохранители настоятельно рекомендуют: не соглашайтесь на сомнительные предложения по телефону или смс, проверяйте информацию, которую вам сообщают неизвестные. Даже если делают они это очень уверенно.   https://t.me/vestikbr
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