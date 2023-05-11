Правоохранители КБР изъяли больше полутора килограммов наркотиков

Подробности сообщили в региональном министерстве внутренних дел.
Операцию провели полицейские совместно с сотрудниками ФСБ. Хранилища находились в разных районах республики. Создали их двое иностранцев – юноша и девушка 18-ти и 19-ти лет.
Молодой человек рассказал, что они купили наркотики, чтобы потом продавать их с помощью интернета, а пока держали в оптовых тайниках. Изъято почти 2800 пакетов с порошком. Примерно килограмм 200 граммов – это героин, 300 граммов – метадон. Фигуранты дела заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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