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Правоохранители КБР изъяли больше полутора килограммов наркотиков

Правоохранители КБР изъяли больше полутора килограммов наркотиков

11.05.2023 | 21:50
Подробности сообщили в региональном министерстве внутренних дел. Операцию провели полицейские совместно с сотрудниками ФСБ. Хранилища находились в разных районах республики. Создали их двое иностранцев – юноша и девушка 18-ти и 19-ти лет. Молодой человек рассказал, что они купили наркотики, чтобы потом продавать их с помощью интернета, а пока держали в оптовых тайниках. Изъято почти 2800 пакетов с порошком. Примерно килограмм 200 граммов – это героин, 300 граммов – метадон. Фигуранты дела заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.   https://t.me/vestikbr
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