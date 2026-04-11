Правление Совета муниципальных образований КБР подвело итоги работы и наметило приоритеты

11.04.2026 | 10:00
Итоги работы муниципалитетов и ключевые направления развития местного самоуправления обсудили на заседании правления Совета муниципальных образований Кабардино-Балкарии. Одним из первых рассмотрели вопрос вовлечения госимущества в хозяйственный оборот. В частности, речь шла о земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Участники встречи обратили внимание на то, что необходимо усиливать контроль в этой сфере, соблюдать сроки предоставления услуг и не допускать нарушений при распоряжении территориями. На заседании также подвели итоги республиканских конкурсов за 2025 год и отметили работу лучших сельских поселений. Награждение победителей проведут в рамках программы празднования Дня местного самоуправления.   https://t.me/vestikbr
