Правление Совета муниципальных образований КБР подвело итоги работы и наметило приоритеты

Итоги работы муниципалитетов и ключевые направления развития местного самоуправления обсудили на заседании правления Совета муниципальных образований Кабардино-Балкарии.
Одним из первых рассмотрели вопрос вовлечения госимущества в хозяйственный оборот. В частности, речь шла о земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Участники встречи обратили внимание на то, что необходимо усиливать контроль в этой сфере, соблюдать сроки предоставления услуг и не допускать нарушений при распоряжении территориями.
На заседании также подвели итоги республиканских конкурсов за 2025 год и отметили работу лучших сельских поселений. Награждение победителей проведут в рамках программы празднования Дня местного самоуправления.
