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Правительство России заявило о дополнительной поддержке многодетных семей в сфере ипотеки

Правительство России заявило о дополнительной поддержке многодетных семей в сфере ипотеки

14.07.2023 | 16:21
На поддержку многодетных россиян, выплачивающих ипотечные кредиты, направили еще 15 миллиардов рублей. Распоряжение опубликовано на портале правительства страны. Многодетные смогут получить 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения займов на покупку жилья или его строительство. На эти средства также можно будет приобрести земельный участок. Норма распространяется на супругов, у которых после первого января 2019-го родился третий ребенок или последующие. В этом году по федеральной программе помощи многодетным заемщикам было предусмотрено больше 60 миллиардов рублей. Благодаря 15 миллиардам, которые направили дополнительно, помощь получат еще 33 тысячи семей с детьми.   https://t.me/vestikbr
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