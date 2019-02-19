Правительство России утвердило положение об обязательной классификации гостиниц — 2019.02.19





Теперь отели в стране должны получать «звезды» — по шкале от пяти до нуля — в соответствии с нормативными требованиями к сервису. До сих пор процедура классификации была добровольной и проводилась по желанию хозяев гостиниц. Да и сама категория зачастую присваивалась в отрыве от реальных услуг. Нововведение, по мнению разработчиков документа, будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма за счёт повышения конкурентоспособности в гостиничном бизнесе. Путешественники, со своей стороны, видя количество «звезд», будут понимать, какой уровень сервиса они получат. Аналитики отмечают: меры по развитию курортов страны за последние годы уже дают положительные результаты. Так, в Кабардино-Балкарии в 2018 году значительно вырос поток отдыхающих. Планируется создать еще один горнолыжный курорт. Это туристско-рекреационный кластер «Черек», который охватит район Голубых озер и термального источника «Аушигер». Проект был представлен на форуме в Сочи и оценивается в 4,5 миллиарда рублей.