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Правительство России утвердило новый порядок тестирования на вирус гриппа и ОРВИ

Правительство России утвердило новый порядок тестирования на вирус гриппа и ОРВИ

16.12.2022 | 10:50
Новый порядок тестирования на вирус гриппа и другие респираторные инфекции утвердило правительство России. Применять его станут и в больницах, и в поликлиниках. Исследование на грипп станут проводить одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус, конечно, при наличии показаний. При этом пациента не направят в кассу, так как процедура входит в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи… Кабинет министров принял решение изменить порядок потому, что в стране растет число тех, кто заразился ОРВИ, и симптомы разных болезней схожие. Тестирование на грипп одновременно с ковидом позволяет оперативно выявлять инфекцию и назначать адекватное лечение, которое в разных случаях – разное. Добавим, что результаты должны быть готовы не позднее чем через сутки после самой процедуры.   https://t.me/vestikbr  
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