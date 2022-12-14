home
Главная
>
Новости
>
Правительство России учредило гранты в сфере народного творчества

Правительство России учредило гранты в сфере народного творчества

14.12.2022 | 11:28
С 2023-го на поддержку проектов в сфере народной культуры станут направлять по 100 млн рублей в год, решили в федеральном кабинете министров. Предполагается выплатить эти деньги в виде грантов авторам максимум 25-ти креативных идей. Предприятия, где развивают народные художественные промыслы, в нашей стране стали активно поддерживать в 2020-м. За два года на эти цели направили около миллиарда рублей. Помощь позволяет компенсировать часть расходов на модернизацию производства, покупку материалов, продвижение продукции на рынок, оплату энергоресурсов и страховых взносов. В правительстве отмечают, что ремесленники способствуют занятости и самореализации различных социальных групп – молодежи, безработных, людей с ограничениями по здоровью. И самое главное – помогают сохранить традиционные духовно-нравственные ценности и культурное наследие народов, живущих в России.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных