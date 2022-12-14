Правительство России учредило гранты в сфере народного творчества

С 2023-го на поддержку проектов в сфере народной культуры станут направлять по 100 млн рублей в год, решили в федеральном кабинете министров. Предполагается выплатить эти деньги в виде грантов авторам максимум 25-ти креативных идей.
Предприятия, где развивают народные художественные промыслы, в нашей стране стали активно поддерживать в 2020-м. За два года на эти цели направили около миллиарда рублей.
Помощь позволяет компенсировать часть расходов на модернизацию производства, покупку материалов, продвижение продукции на рынок, оплату энергоресурсов и страховых взносов.
В правительстве отмечают, что ремесленники способствуют занятости и самореализации различных социальных групп – молодежи, безработных, людей с ограничениями по здоровью. И самое главное – помогают сохранить традиционные духовно-нравственные ценности и культурное наследие народов, живущих в России.
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