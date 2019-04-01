Правительство России поддержало два законопроекта депутатов Госдумы по развитию в стране сельского туризма — 2019.04.17





По первому документу предложено включить его в перечень видов деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, пишет «Российская газета». По второму — отнести к основным целям государственной аграрной политики.

Знакомство с производством, технологиями будет содействовать распространению знаний о развитии нашего сельского хозяйства и повышению уважения к отрасли-считают инициаторы проекта. Это будет хороший способ просвещения населения, которое пойдет на пользу и АПК. Кроме того, привлечение туристов поможет фермерам получать дополнительный доход, добавляют эксперты. У горожан должна быть возможность отдохнуть в выходные на природе. Здесь необходима помощь государства. На Западе люди тратят деньги и время, чтобы пожить на ферме, поесть экологически чистые продукты и даже помочь владельцам хозяйств в уходе за животными. В России же, по экспертным оценкам, доля сельского туризма не превышает двух процентов.