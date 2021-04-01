Правительство России направит в регионы больше полутора миллиардов рублей





Правительство России направит в регионы больше полутора миллиардов рублей, чтобы оснастить оборудованием больницы, школы и спортивные комплексы. Об этом стало известно на заседании кабинета министров. Речь идет об исполнении обязательств по госконтрактам прошлого года. На эти деньги регионы, к примеру, получат больше ста машин скорой помощи и столько же комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования физподготовки спортсменов. А в детские школы искусств направят почти полторы тысячи новых музыкальных инструментов. К тому же в учебные заведения страны поступят больше шести тысяч устройств для дезинфекции рук и измерения температуры. В правительстве страны подчеркивают: несмотря на то, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, россиянам все так же следует заботиться о своем здоровье.