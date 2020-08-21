Правительство РФ выделит 3 млрд. рублей на переобучение потерявших работу из-за пандемии

Свыше 10 тысяч россиян смогут получить новую профессию или дополнительное образование. Правительство страны готовит программу переобучения людей, которые потеряли работу из-за коронавируса. Освоят они те компетенции, в том числе цифровые, которые необходимы работодателям именно в их регионах. На это направят почти три миллиарда рублей. Переобучением займется академия «Ворлдскиллс», а подать заявку можно будет на портале «Работа в России». Власти Кабардино-Балкарии уже направили значительные средства на обеспечение занятости людей, которые потеряли работу в период распространения коронавируса. Помимо этого, в республике действует программа переобучения людей предпенсионного возраста. В ней участвуют около 100 человек старше 50-ти. А знаниями делятся специалисты КБГУ, Аграрного университета,Учебного центра государственной и муниципальной службы.