Правительство РФ утвердило перечень стратегически значимых лекарств

Правительство России утвердило перечень стратегически значимых лекарств. Их производство получит государственную поддержку.
В список войдут жизненно необходимые препараты, вакцины, лекарства для лечения особо опасных и социально значимых заболеваний, а также препараты крови, инфузионные растворы и наркотические анальгетики. Теперь на территории страны должен быть обеспечен полный цикл производства этих медикаментов.
Формировать перечень будет специальная межведомственная комиссия. В нее войдут представители Минздрава, Минпромторга, Роспотребнадзора и других ведомств. Решение направлено на обеспечение лекарственной независимости страны и стабильность поставок медикаментов в поликлиники и больницы. Отмечено также, что это часть реализации стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года.
