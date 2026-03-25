Правительство РФ утвердило перечень стратегически значимых лекарств

25.03.2026 | 13:20
Правительство России утвердило перечень стратегически значимых лекарств. Их производство получит государственную поддержку. В список войдут жизненно необходимые препараты, вакцины, лекарства для лечения особо опасных и социально значимых заболеваний, а также препараты крови, инфузионные растворы и наркотические анальгетики. Теперь на территории страны должен быть обеспечен полный цикл производства этих медикаментов. Формировать перечень будет специальная межведомственная комиссия. В нее войдут представители Минздрава, Минпромторга, Роспотребнадзора и других ведомств. Решение направлено на обеспечение лекарственной независимости страны и стабильность поставок медикаментов в поликлиники и больницы. Отмечено также, что это часть реализации стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года.   https://t.me/vestikbr
