Правительство РФ рассмотрит законопроект о требовании 5‑летнего гражданства для маткапитала

09.04.2026 | 09:20
Право на материнский капитал предложили давать только тем, кто состоит в гражданстве России больше пяти лет. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы направили на рассмотрение правительства страны. Согласно инициативе, требование не будет касаться тех, кто получил гражданство по рождению. Не затронет это и жителей исторических регионов, вошедших в состав России, участников программы переселения, а также участников специальной военной операции и членов их семей. По данным авторов законопроекта, с 2009-го по 18-й гражданами нашей страны стали около пяти миллионов человек, в 2021-м – еще почти 750 тысяч иностранцев. Большинство из них – выходцы из Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Основной причиной получения гражданства является трудовая миграция с последующим оформлением паспорта РФ. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января будущего года.   https://t.me/vestikbr
