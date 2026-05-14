Правительство поддержало продление гаражной амнистии

14.05.2026 | 16:33
Гаражную амнистию предлагают продлить еще на пять лет. Соответствующий законопроект поддержало правительство России, сообщают федеральные информагентства. Упрощенный порядок оформления прав на сооружения для авто и участки под ними действует уже пять лет. За это время, по данным Росреестра, в стране оформили права более чем на 700 тысяч объектов.  Авторы инициативы подчеркивают, гаражная амнистия доказала свою востребованность: люди легализуют реальную собственность, а не абстрактные «бумажные» объекты. Теперь задача государства – защитить их права. Условия оформления прежние: гараж должен быть капитальным, не признан самовольной постройкой и не должен использоваться в предпринимательских целях.
