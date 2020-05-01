Правительство КБР выделит на модернизацию детских школ искусств 350 миллионов рублей

Правительство Кабардино-Балкарии распределило субсидии на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств. Программа рассчитана на период с 2020 по 2022 годы.

В общей сумме муниципалитетам выделят около 350 миллионов рублей. Средства за 3 года распределят между Нальчиком, Прохладным, Баксаном, Баксанским и Эльбрусским районами. Столица республики получит самую значительную сумму – 84 миллиона рублей.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии – около 30 муниципальных Детских школ искусств, и они охватывают лишь половину населенных пунктов региона. В минувшем году в них обучались свыше 9 тысяч детей и подростков.