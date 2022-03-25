Правительство КБР внесло изменения в прогнозный план приватизации госимущества на 2022 год

Актуализировали план приватизации имущества, рассмотрели вопросы иммунизации граждан, внесли изменения в программу развития физкультуры и спорта. Сегодня состоялось заседание правительства республики. Обсуждено более десятка вопросов. Премьер-министр Алий Мусуков призвал собравшихся действовать оперативно: требуется реализовать масштабные задачи в юбилейный для Кабардино-Балкарии год. На заседании внесены изменения в прогнозный план приватизации госимущества на 2022-й. Большей частью он переходящий с предыдущего года. По предложению Минздрава утвержден порядок организации обеспечения медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами в целях проведения профилактических прививок, включенных в соответствующий календарь по эпидемическим показаниям. Правительство одобрило проект распоряжения об образовании рабочей группы по вопросам, связанным с оказанием мер материальной и иной социальной поддержки военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках Нацгвардии, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Луганской и Донецкой народных республик и Украины и членам их семей. В настоящее время на эти цели выделяется один миллион рублей. Кабинет министров утвердил проект соглашения о взаимодействии между правительством КБР и Федеральной службой исполнения наказаний. Предполагается, что в его рамках будут создаваться дополнительные производства и новые рабочие места для осужденных, в том числе и для неизолированных от общества. Также внесены изменения в несколько действующих республиканских госпрограмм.