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Правительство КБР утвердило стоимость квадратного метра жилья в сельской местности на 2023 год

Правительство КБР утвердило стоимость квадратного метра жилья в сельской местности на 2023 год

15.02.2023 | 16:06
Правительство Кабардино-Балкарии утвердило стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на 2023 год. Цифру используют при расчете размера социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. Определяют ее в соответствии с госпрограммой комплексного развития сельских территорий. Таким образом, цена одного квадрата составила 31 тысячу 400 рублей. В регионах СКФО также действует норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра на первый квартал 2023-го года. В КБР это чуть больше 50-ти тысяч рублей – на две тысячи больше, чем в прошлом году.   https://t.me/vestikbr  
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