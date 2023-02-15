Правительство КБР утвердило стоимость квадратного метра жилья в сельской местности на 2023 год

Правительство Кабардино-Балкарии утвердило стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на 2023 год. Цифру используют при расчете размера социальной выплаты на строительство или приобретение жилья.
Определяют ее в соответствии с госпрограммой комплексного развития сельских территорий. Таким образом, цена одного квадрата составила 31 тысячу 400 рублей.
В регионах СКФО также действует норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра на первый квартал 2023-го года. В КБР это чуть больше 50-ти тысяч рублей – на две тысячи больше, чем в прошлом году.
https://t.me/vestikbr