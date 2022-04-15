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Правительство КБР утвердило план реализации Стратегии государственной национальной политики

Правительство КБР утвердило план реализации Стратегии государственной национальной политики

15.04.2022 | 15:54
Утвердили план реализации Стратегии государственной национальной политики, распределили бюджетные трансферты, внесли изменения в действующие программы... Сегодня состоялось заседание правительства Кабардино-Балкарии. По предложению Минтруда одобрены распоряжения по оказанию материальной помощи участникам спецоперации в Донбассе и их семьям. Также кабинет министров внес изменения в программу «Информационное общество». Она позволит различным службам и ведомствам Кабардино-Балкарии интегрироваться в информационное поле страны. В результате не менее 70 процентов жителей региона смогут получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Внесены изменения и в программу по развитию транспортной системы. Министерство культуры назвало любительские творческие коллективы, которые в этом году получат гранты. Это победители фестиваля, проведенного в рамках регионального проекта «Творческие люди». Правительство утвердило распоряжение, по которому почти две с половиной сотни госслужащих должны будут пройти профобучение. На это направят около полутора миллионов рублей.  
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