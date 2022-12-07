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Правительство КБР установило максимальный размер родительской платы за детсады на 2023 год

Правительство КБР установило максимальный размер родительской платы за детсады на 2023 год

07.12.2022 | 17:10
Правительство республики установило максимальный размер родительской платы за детские сады на будущий год. Показатели определены для каждого муниципалитета. Самая большая величина – в Урванском районе – около 1700 рублей в месяц. Майчане и прохладненцы заплатят около тысячи рублей. Это минимальный размер родительского взноса. Кабинет министров рекомендовал органам местного самоуправления индексировать плату за дошкольные учреждения не чаще одного раза в год. При этом она не должна выше максимального уровня, зафиксированного в постановлении.   https://t.me/vestikbr
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