Правительство КБР установило максимальный размер родительской платы за детсады на 2023 год

Правительство республики установило максимальный размер родительской платы за детские сады на будущий год.
Показатели определены для каждого муниципалитета. Самая большая величина – в Урванском районе – около 1700 рублей в месяц. Майчане и прохладненцы заплатят около тысячи рублей. Это минимальный размер родительского взноса.
Кабинет министров рекомендовал органам местного самоуправления индексировать плату за дошкольные учреждения не чаще одного раза в год. При этом она не должна выше максимального уровня, зафиксированного в постановлении.
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