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Правительство КБР скорректировало Стратегию социально-экономического развития республики до 40-го года

Правительство КБР скорректировало Стратегию социально-экономического развития республики до 40-го года

24.03.2023 | 15:51
Повысить в республике качество и доступность паллиативной помощи… Постановление об этом принял сегодня кабинет министров. На заседании также изменили условия госконтракта на поставку медицинского оборудования для первой поликлиники Нальчика. Технику станут устанавливать уже в новом здании, которое сейчас строят на территории первой горбольницы. Сегодня же члены правительства одобрили проект соглашения о сотрудничестве, который будет подписан с МГИМО. Правительство скорректировало Стратегию социально-экономического развития республики до 40-го года. Изменения внесли, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для развития экспорта в Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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