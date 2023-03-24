Правительство КБР скорректировало Стратегию социально-экономического развития республики до 40-го года

Повысить в республике качество и доступность паллиативной помощи… Постановление об этом принял сегодня кабинет министров.
На заседании также изменили условия госконтракта на поставку медицинского оборудования для первой поликлиники Нальчика. Технику станут устанавливать уже в новом здании, которое сейчас строят на территории первой горбольницы.
Сегодня же члены правительства одобрили проект соглашения о сотрудничестве, который будет подписан с МГИМО.
Правительство скорректировало Стратегию социально-экономического развития республики до 40-го года. Изменения внесли, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для развития экспорта в Кабардино-Балкарии.
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